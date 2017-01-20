Ortaokul Öğrencisi Bacağından Bıçaklandı

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde karne almak için evden çıkan ortaokul öğrencisi 15 yaşındaki F.A., kavga ettiği kişi tarafından bacağından bıçaklandı. Öğrenci tedavi altına alındı.



Olay, Körfez Fatih Mahallesi Gürkan Sokak'ta meydana geldi. Seka Çocuk Dostları Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi F.A. karne almak için evden çıktı. F.A. sokakta karşılaştığı kişilerle bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Bu sırada N.P. kavga ettiği F.A.'yı bacağından bıçakladı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından F.A. hastaneye kaldırılarak tedavi alına alındı. Olayın ardından kaçan N.P. aranırken, soruşturma başlatıldı.



- Kocaeli