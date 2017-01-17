Ortaokul Öğrencilerine 'Kürtaj' Sorusu

Ankara Gölbaşı İnönü Ortaokulu Türkçe dersi yazılı sınavında 7'inci sınıf öğrencilerine kürtaj sorusu soruldu. Olay öğretmenin sınav sorusunu, 'www.eğitimhane.com' adresine yüklemesiyle ortaya çıktı.

Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, olay, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında öğretmen K.D.'nin hazırladığı sınav sorusunu, 'www.eğitimhane.com' adresine yüklemesiyle ortaya çıktı. Cüneyd Suavi'nin 'Bebek' adlı öyküsünden alıntılanan metnin yer aldığı sınavda öğrencilere 'Kadının yaptığı davranış doğru mudur, yanlış mıdır? Neden?' sorusu ve dil bilgisi ile ilgili sorular yöneltildi.

'BAŞARILI BİR KÜRTAJDI DOĞRUSU'

Çok sayıda öğrencinin, velinin ve öğretmenin kullandığı internet sitesine yüklenen yazılı sınav sorusunda kürtajla ilgili öyküden kullanılan bölüm şöyle: "Kadın, neler olup bittiğini hatırlamak üzereyken kendine geldi. Özel bir hastanenin en lüks odasında yatıyor ve narkozun tesirinden midesi bulanıyordu. Aile dostları olan tanınmış doktor, odayı dolduran çiçeklerden bir tanesini vazodan çıkartıp kadına uzatırken, "Geçmiş olsun hanımefendi" dedi. "Başarılı bir kürtajdı doğrusu. Ha..! Sahi, kızmış aldırdığınız bebek."