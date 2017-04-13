Ortaokul Öğrencileri Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı İnlice Beldesi'nde 23 ortaokul öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgiye göre, Sincik ilçesine bağlı İnlice Beldesi Ortaokulunda 23 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle beldede bulunan sağlık ocağına kaldırıldı. Sağlık ocağına götürülen 23 öğrenci burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, öğrencilerin zehirlenmesine neden olan yiyecek ya da içeceğin araştırıldığı öğrenildi.



Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN