TÜBİTAK tarafından düzenlenen 11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın İzmir bölge yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan İzmir Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Serdar Korukoğlu, yarışmanın ortaokul öğrencilerinin temel bilim alanlarında çalışmalar yapmasını teşvik etmek, projelerini yönlendirmek amacıyla düzenlendiğini belirtti.



11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na Türkiye genelinde biyoloji, fizik, kimya ve matematik alanlarında 7 bin 905 projenin başvurduğunu ifade eden Korukoğlu, bunlardan 500'ünün İzmir, Denizli, Manisa, Aydın, Uşak, Muğla'yı kapsayan İzmir bölgesinden yapıldığını dile getirdi.



Prof. Dr. Korukoğlu, bölgedeki 500 projeden 11'inin biyoloji, 17'sinin fizik, 6'sının kimya, 16'sının matematikten olmak üzere 50'sinin jüri değerlendirmesi sonucu bölge sergisine seçildiğini hatırlatarak, "İzmir Bölge Yarışması birincileri diğer bölge birincileri ile birlikte Türkiye final sergisine davet edilecek." dedi.



Konuşmanın ardından yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.



Biyoloji alanında İzmir Karşıyaka Özel Takev Ortaokulu öğrencisi Ali Uzel ile Muğla Özel Yönelt Ortaokulu öğrencileri Barkın Onaran, Akif Ozan Kınsız, fizik alanında İzmir Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu öğrencisi Reyhan Bilgili, İzmir Özel Bahçeşehir Ortaokulu öğrencileri Kerem Balkır ve Ege Efe Çelik ile Manisa Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Batuhan Algan, kimya alanında İzmir Özel İzmir Ortaokulu öğrencisi Zehra Eylül Yalçın, matematik alanında Özel Ege Ortaokulu öğrencisi Aslı Turan ve İzmir Sıdıka Akdemir Bilim ve Sanat Merkezi örencisi Giray Güler birinci olarak finalist oldu.



Özel Ege Ortaokulu öğrencisi Aslı Turan'ın ödülünü alırken sevinç gözyaşlarını tutamadığı görüldü.