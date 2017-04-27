Ortaokul 8'inci Sınıfların Merkezi Ortak Sınavları Tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), ortaokul 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik dün ve bugün yapılan ikinci dönem merkezi ortak sınavların tamamlandığı bildirildi.



Milli Eğitim Bakanlığının yazılı açıklamasında, ikinci dönem merkezi ortak sınavların yurt içinde 970 merkezdeki 16 bin 257 okulda ve 94 bin 225 salonda, yurt dışında ise 15 merkezde ve 22 okulda yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"Ortaokul 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik dün ve bugün yapılan ikinci dönem merkezi ortak sınavlar tamamlandı. Birinci ve ikinci gün oturumlarının soru ve cevapları bugün saat 14.00'te www.odsgm.meb.gov.tr adresinde paylaşılacak. Ayrıca soru ve cevaplar, aynı saatte öğretmenlerin anlatımıyla video ortamında Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) www.eba.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacak. Sınav sonuçları haziran ayında açıklanacak."



Açıklamada, herhangi bir mazeretinden dolayı sınava giremeyen öğrencilerin, bu durumlarını okul müdürlüklerine belgelendirmeleri halinde 20-21 Mayıs'ta sadece il merkezlerinde yapılacak mazeret sınavına alınabileceği vurgulanarak, "Okul müdürlüklerinin mazeret sınavına girecek öğrencilerin bilgilerini en geç 5 iş günü içerisinde e-okul sistemine işlemeleri gerekmektedir." bilgisine yer verildi.