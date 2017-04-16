Ortamıyla Sizi Büyüleyecek 5 Güzel Meyhane

Türkiye'de meyhane kültürü, giderek kalabalıklaşan İstanbul'da her ne kadar gün geçtikçe yozlaşsa da saklı kalmış ve kendini korumayı başarmış mekanlar hala mevcut. Arkadaşlarınızla rahatça sohbet edip, gönlünüzce eğlenebileceğiniz en güzel meyhaneleri sizin için derledik.



Duble Meze Bar





Pera'nın tarihi atmosferinin tam ortasında Palazzo Donizetti Hotel'in en üst katında muhteşem manzarasıyla müşterilerini karşılayan güler yüzlü çalışanlarıyla sizi İstanbul'un farklı bir yüzüyle tanıştıracak olan Duble Meze Bar, Emre Çapa ve Arto Ankaralıyan'ın mezeleriyle akşamınızı güzelleştirecek. Çalan müzikleriyle de gecenizi şenlendirecek olan Duble Meze'de rakı içerek, güzel bir akşam geçirebilirsiniz.



Aheste Pera





Aheste Pera, Pera'dan Şişhane'ye doğru giden yolda sizi hafif karanlık ve gizemli atmosferiyle karşılarken, içeri girdiğiniz andan itibaren özenle seçilmiş müzikleri ve gastronomi adına her şeyi bulabileceğiniz mezeleriyle hem karnınıza hem de kulağınıza hitap ediyor. Fiyat performansı biraz yüksek olsa da Aheste, Pera'daki en güzel meyhanelerden biri olarak listemizde yer alıyor.



Yedi Masa Kadıköy





Yedi Masa Balık Restoran, Kadıköy'de sadece 7 adet masasıyla misafirlerine samimi bir ortam yaratırken, sadece 28 kişi için günlük olarak çıkartılan taze menüsü ve mezeleriyle müdavimlerine bir lezzet şöleni sunuyor. Yedi Masa'nın Bozcaada balıkçılarını andıran dekorasyonu içerisinde, Ege'nin sıcak atmosferini taş plaktan çalan müzikler eşliğinde yaşayacaksınız.



Chef Mezze Gümüşsuyu





Chef Mezze Gümüşsuyu, İstanbul'u belki de hiç göremeyeceğiniz bir açıdan sizlere göstermeyi amaçlıyor. Masanızda otururken bir uçta köprü diğer uçta Kız Kulesi, tarihi yarım ada burnu ve adaları görebileceğiniz manzarasıyla ziyaretçilerine güzel dakikalar geçirten restoran, mezeleri ve müzikleriyle denenmeye değer.



Moda Meyhanesi





Moda Meyhanesi, Kadıköy Moda Caddesi üzerinde sütunlu binaların arasında sizi karşılıyor. Eskilere götüren özenli dekorasyonu, antika eşyaları ve Türk sanat müziği ağırlıklı dinletileriyle sizi geçmişe götürüyor. Dört arkadaşın kurduğu Moda Meyhanesi'nde yemekler ise eski meyhanelerin havasını veren "sakatat mutfağı" geleneğini sürdürüyor. Şehrin tam merkezinde geçmişe dönmek için bir kapı arıyorsanız, Moda Meyhanesi tam size göre.