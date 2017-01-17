Ortaköy Zanlını Yakalanmasına İlişkin İstanbul Emniyetinde Basın Açıklaması Yapılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yarın sabah zanlının yakalanmasına ilişkin İstanbul Valisi ve İl Emniyet Müdürünün katılımıyla basın toplantısı gerçekleştirecek.



Yılbaşında İstanbul Ortaköy'de gece kulübüne yönelik düzenlenen saldırının zanlısı İstanbul Esenyurt'ta düzenlene operasyonla yakalandı.



Zanlının yakalanmasına İlişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yarın sabah 10.30'da İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından basın toplantısı düzenlenecek. - İSTANBUL