Ortaköy Saldırısıyla İlgili Kayseri'de Bir Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul Ortaköy'deki gece kulübüne yılbaşı gecesi terör saldırısı düzenleyen DEAŞ'lı Abdulqodir Masharipov ile iltisakı bulunan kişilerle irtibatı olduğu değerlendirilen 1 kişi Kayseri'de yakalandı.



Gece kulübüne düzenlediği terör saldırısında 39 kişiyi öldüren DEAŞ'lı Abdulqodir Masharipov ile iltisakı olan şahıslarla irtibatı olduğu değerlendirilen Doğu Türkistan asıllı Mansuen Mijiti, Kayseri'de Uygur Türkleri'nin kaldığı eski devlet lojmanlarında yakalanarak gözaltına alındı. Mansuer Mijiti'nin kaldığı yerde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu. - KAYSERİ