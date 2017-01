Ortaköy Saldırısının Ateşi Erdek'e Düştü

İSTANBUL Ortaköy'deki dünyaca ünlü gece kulübü Reina'da yılbaşı eğlencesi sırasında düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren 39 kişi arasındaki özel güvenlik görevlisi 27 yaşındaki Hatice Koç'un Balıkesir'in Erdek İlçesi'ndeki baba evine ateş düştü.



Ortaköy'deki gece kulübü Reina'da yeni yılın ilk saatlerinde gerçekleşen terör saldırısının ardından acı haber, aslen Gümüşhane'nin Şiran İlçesi Yeşilbük Köyü nüfusuna kayıtlı olan ve 20 yıldan beri Erdek'te yaşayan Hatice Koç'un babası Abdullah Koç ve annesi Döne Koç'a verildi. Üç çocuğunun en büyüğü olan Hatice Koç'un ölüm haberini alan ve inşaat işleriyle uğraşan Abdullah Koç, cenazeyi almak üzere İstanbul'a hareket etti.



İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alanınan cenazenin bu akşam Erdek'e getirilmesi ve yarın öğle vakti Çarşı Camii'nde kılınacak namazın ardından Erdek'te toprağa verilmesi bekleniyor.



Yaşamını yitirmesi arkadaşlarını üzüntüye boğan Koç'un 14 Aralık'ta sosyal medya hesabından Beşiktaş Vodafone Arena Stadyumu'nun fotoğrafı ile "Severek geldiğim, görmek için göreve gelmek için can attığım yerdin. Artık her gördüğümde acı vereceksin" notunu paylaştığı görülüyor. Sosyal medyada 'Akmer Hiranur Koç' adını kullanan Hatice Koç'un sosyal medya hesabında, geçen yıl 16 Temmuz'da da Türk Bayrağı ile "Bu topraklar çok 'hain' gördü ama bilinmeli ki Türk Milleti hepsini tarihe gömdü" paylaşımı yer alıyor. - Balıkesir