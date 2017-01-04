Ortaköy Saldırısında Ölen İki Faslının Cenazesi Ülkelerine Ulaştı

İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden iki Fas vatandaşının cenazesi Kazablanka Uluslararası Havalimanına ulaştı.



İstanbul'daki saldırıda hayatını kaybeden Faslı Rabia El-Mustain ve Zeyneb Ait Assi'nin cenazeleri Fas Kraliyet Havayollarının İstanbul-Kazablanka tarifeli uçuşuyla gece geç saatlerde Kazablanka Uluslararası Havalimanına indi.



Havalimanında cenazeleri Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ethem Barkan Öz'ün yanı sıra Faslı yetkililer ve kurbanların yakınları karşıladı. Ambulanslara alınan kurbanların defin işlemleri için memleketleri El-Cedide ve Beni Mellal kentlerine gönderildi.



Fas Kralı 6. Muhammed, saldırıda hayatını kaybeden Faslıların ülkeye getirilmesi ve tedavi gören yaralıların ise masraflarının karşılanması için talimat vermişti.