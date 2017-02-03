Ortaköy'de bir eğlence kulübüne düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturmada 11 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sevk edilenler arasında eylemi gerçekleştiren saldırgan Abdulkadir Masharipov'un eşi de bulunuyor.
(İHA) - İSTANBUL
Ortaköy Saldırısında Flaş Gelişme
Ortaköy’de bir eğlence kulübüne düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturmada 11 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Ortaköy'de bir eğlence kulübüne düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturmada 11 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sevk edilenler arasında eylemi gerçekleştiren saldırgan Abdulkadir Masharipov'un eşi de bulunuyor.