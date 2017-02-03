Ortaköy Saldırısında Flaş Gelişme

Ortaköy’de bir eğlence kulübüne düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturmada 11 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Ortaköy Saldırısında Flaş Gelişme

Ortaköy'de bir eğlence kulübüne düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturmada 11 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sevk edilenler arasında eylemi gerçekleştiren saldırgan Abdulkadir Masharipov'un eşi de bulunuyor.

(İHA) - İSTANBUL

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