İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla bağlantılı oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik İzmir'de operasyon başlatıldı, şu ana kadar 5 DEAŞ üyesi gözaltına alındı.
Ortaköy Saldırısı Ile Bağlantılı Oldukları Iddia Edilen 5 Deaş Üyesi Gözaltına Alındı - Izmir
İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla bağlantılı oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik İzmir'de operasyon başlatıldı, şu ana kadar 5 DEAŞ üyesi gözaltına alındı.
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