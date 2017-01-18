Ortaköy Saldırganının Yakalanması

Su Entertainment Group Yöneti·m Kurulu Başkanı Mehmet Koçarslan, yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının faili Abdülkadir Masharipov'un yakalanmasında emeği geçen tüm yetkililere teşekkür etti.



Koçarslan, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Ocak'ta Ortaköy'deki işletmelerine, ülkeye, millete, birliğe, dirliğe, milli iradeye, Türkiye'nin turizmine ve ekonomisine yönelik hain terör saldırısı sonrasında, teröristin özverili, titiz bir çalışmanın sonucunda sağ olarak yakalandığını ve Türk adaletine teslim edildiğini anımsattı.



Hassasiyetle yürütülen tüm bu operasyonda gösterilen üstün çaba için en başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunduğunu vurgulayan Koçarslan, "Başbakanımıza, İçişleri Bakanımıza, hükümet yetkililerimize, valililik ve tüm emniyet teşkilatına, uzun saatler boyunca bütün görüntüleri titizlikle inceleyen, canla başla çalışan profesyonel yaklaşımlarıyla teröristi sağ olarak ele geçirmekle kalmayıp, bağlantılarını da ortaya çıkaran tüm terörle mücadele ekiplerine ayrıca suç failinin yakalanmasında devletimizin kurum ve kuruluşlarına güvenlerini yitirmeyen, teröristin yakalanmasında gereken her türlü katkıyı sağlayan vatandaşlarımıza en içten duygularımızla şükranlarımızı sunuyoruz. Bu vesile ile tekrar şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.