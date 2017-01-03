Ortaköy'de bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenleyen saldırganın selfie çekilirken ki görüntüsü ortaya çıktı.
Ortaköy'de yeni yılın ilk saatlerinde bir gece kulübüne silahlı terör saldırısı gerçekleştiren saldırganı yakalamak için çalışmalar sürerken, zanlının İstanbul'da selfie çekildiği viedo görüntüsü ortaya çıktı. - İSTANBUL
Ortaköy Saldırganının Selfie Videosu Ortaya Çıktı
Ortaköy’de bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenleyen saldırganın selfie çekilirken ki görüntüsü ortaya çıktı.
Ortaköy'de bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenleyen saldırganın selfie çekilirken ki görüntüsü ortaya çıktı.
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