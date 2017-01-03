Ortaköy Saldırganının Selfie Videosu Ortaya Çıktı

Ortaköy'de bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenleyen saldırganın selfie çekilirken ki görüntüsü ortaya çıktı.



Ortaköy'de yeni yılın ilk saatlerinde bir gece kulübüne silahlı terör saldırısı gerçekleştiren saldırganı yakalamak için çalışmalar sürerken, zanlının İstanbul'da selfie çekildiği viedo görüntüsü ortaya çıktı. - İSTANBUL