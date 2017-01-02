Ortaköy Saldırganının En Net Görüntüleri Ortaya Çıktı

Ortaköy'de bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenleyen saldırganın görüntüleri ortaya çıktı.



Ortaköy'de yeni yılın ilk saatlerinde bir gece kulübüne silahlı terör saldırısı gerçekleştiren saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın bir gişe sorumlusu ile konuştuğu görülüyor. Güvenlik güçlerinin zanlıyı arama çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL