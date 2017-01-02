Ortaköy'de bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenleyen saldırganın görüntüleri ortaya çıktı.
Ortaköy'de yeni yılın ilk saatlerinde bir gece kulübüne silahlı terör saldırısı gerçekleştiren saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın bir gişe sorumlusu ile konuştuğu görülüyor. Güvenlik güçlerinin zanlıyı arama çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL
Ortaköy Saldırganının En Net Görüntüleri Ortaya Çıktı
Ortaköy’de bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenleyen saldırganın görüntüleri ortaya çıktı.
Ortaköy'de bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenleyen saldırganın görüntüleri ortaya çıktı.
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