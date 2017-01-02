Ortaköy Saldırganının En Net Fotoğrafı Ortaya Çıktı

Ortaköy'de bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenleyen saldırganın en net fotoğrafı ortaya çıktı.



Ortaköy'de yeni yılın ilk saatlerinde bir gece kulübüne silahlı terör saldırısı gerçekleştiren saldırganı yakalamak için çalışmalar sürerken, zanlının en net fotoğrafı ortaya çıktı. Zanlının İstanbul'da selfie çekildiği öğrenildi. - İSTANBUL