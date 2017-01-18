Ortaköy Katliamcısının Emniyetteki İşlemleri Sürüyor

Ortaköy'deki terör saldırısının faili Abdülgadir Masharipov'un resmi ifadesine başlanmadığı ancak analiz ve sorgu uzmanlarınca mülakata tabi tutularak alınan cevaplar doğrultusunda yeni operasyonlar gerçekleştirildiği öğrenildi.



Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, yılbaşı gecesi Ortaköy'deki bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenleyen ve Esenyurt'ta gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan Masharipov'un, Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı tek kişilik nezarethanede tutulduğu ve işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.



Resmi ifadesine başlanmayan ancak analiz ve sorgu uzmanlarınca mülakata tabi tutulan Masharipov'un, sorulara Türkçe ve İngilizce akıcı cevap veremediği, daha iyi konuştuğu için mülakatın Rusça devam ettiği bildirildi.



Uzmanlarca sorulan, "Niye Reina'ya saldırdın?" sorusuna "Onlar kafir olduğu için oraya saldırdım" dediği iddia edilen Masharipov'un, "Niçin kapıdaki polisi öldürdün?" sorusuna ise "İlk önce polis bana ateş etti, onu öldürmeden içeriye giremezdim." dediği öne sürüldü.



İran'da, 2015 yılında sahte pasaportla yakalandıktan sonra tutuklanıp 1 ay cezaevinde kaldığı tespit edilen Masharipov'un, cezaevinden çıktıktan sonra kaçak yollarla Türkiye'ye girerek Konya'ya yerleştiğini söylediği aktarıldı. Mesajlaşma programları üzerinden sürekli Rakka ile irtibat halinde olduğunu anlatan Masharipov'un, yılbaşı gecesi Taksim'de bombalı eylem yapmak için talimat aldığını ve bu sebeple İstanbul'a geldiğini söylediği iddia edildi.



Taksim'deki keşif görüntüsünü söz konusu saldırı için çektiğini ve Rakka'ya yolladığını ifade eden Masharipov'un, terör örgütü DEAŞ'ın sözde emirlerinden Hoca Aka kod adlı kişi ve yardımcısı tarafından uygun bulunduğunu aktardığı belirtildi.



Masharipov'un, yılbaşı gecesi Taksim'de yoğun güvenlik önlemi olduğunu, bombayı getirecek kişiyle buluşamadığı için durumu Rakka'ya aktardığını söylediği kaydedildi.



Rakka'dan ses getirecek başka bir hedef bulması talimatı verilmesi üzerine Reina'nın önünden saat 22.00 sıralarında geçtiğini anlatan Masharipov'un fazla güvenlik önlemi olmadığını görerek burayı Rakka'ya tekrar onaylattığını söylediği iddia edildi.



Kaldığı eve dönüp silahı ve el bombası bildiği flashbangleri aldığını dile getiren Masharipov'un, daha sonra Reina'ya gelerek eylemi gerçekleştirdiğini anlattığı öne sürüldü.



Masharipov'un, eylem sonrası Rakka ile irtibata geçtiğini, bir süre beklemesi gerektiği ve Konya'daki hücrenin kendisine ulaşacağı bilgisi sonrası operasyonda yakalanan Iraklı Ali Mohammed Jameel ile buluştuğunu, 5 ev değiştirdikten sonra Senegal uyruklu eşi Dina A. ile birlikte Esenyurt'taki eve geçtiklerini anlattığı kaydedildi.



Masharipov'un verdiği bilgiler doğrultusunda operasyonlar düzenleyen ekipler, saldırı öncesi kendisine yardım eden bir kişinin de arasında bulunduğu çok sayıda zanlıyı gözaltına aldı.



Ayrıca, yılbaşı öncesi yoğun tedbirler alan İstanbul Emniyeti'nin, 24 Aralık'ta DEAŞ'a yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 70 şüpheliyi gözaltına aldığı, bunlardan 15'inin canlı bomba ve silahlı eylem hazırlığında olduğu öğrenildi. Saldırı sonrası gözaltına alınan 20 hücreye ait 218 şüpheli arasında da çok sayıda eylem hazırlığı içerisinde olan kişinin bulunduğu bildirildi.