Ortaköy'deki Terör Saldırısının Failinin Yakalanması

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ortaköy'deki terör saldırısının faili Abdülgadir Masharipov'un suçunu itiraf ettiğini, inceleme sonucunda da parmak izinin uyuştuğunu bildirdi.



Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile Ortaköy'de bir eğlence merkezinde gerçekleşen terör saldırısına ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğünde basın açıklaması yaptı.



Failin yakalanması için polisin büyük emek sarf ettiğini, çok dikkatli çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:



"Bu çalışma boyunca yaklaşık 152 adrese operasyon düzenlendi, bu operasyonlarda 50 şahıs gözaltına alındı. Bu arada 168 yabancı da yabancı terörist olma şüphesine binaen gerekli işlemler yapılmak üzere ilgili mercilere teslim edildi. Teröristle birlikte 197 bin ABD doları, 2 tabanca ve şarjörü (bu tabancalardan biri havalı tabanca), yine iki drone ve sim kartlar, diğer pek çok materyal ele geçirilmiştir."



Teröristin suçunu kabul ettiğini bildiren Şahin, "Aynı zamanda yapılan incelemeyle parmak izi de uyuşmuştur." dedi.



Vali Şahin, emniyet teşkilatının tüm birimlerine teşekkür ederek, güzel bir iş çıkardıklarını, başardıklarını söyledi.



Bir daha böyle bir olay yaşanmaması temennisinde bulunan Şahin, "Bu noktada elimizden gelen tedbirleri en üst seviyede alıyoruz. Her türlü bu anlamda riskli kurum ya da müesseselere yönelik tedbirleri almış bulunmaktayız. Tabii vatandaşlarımızın duyarlılığı çok önemli. Bu operasyonlar boyunca yaklaşık 2 bin 200 civarında ihbar yapıldı. Bunlar bizim için çok önemli bilgiler ve önemli deliller. Bu noktada vatandaşlarımızın hassasiyetinin artarak devam etmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.



"5 adresten birinde ele geçirildi"



İstanbul Valisi Vasip Şahin, teröristin nasıl yakalandığının sorulması üzerine, şu bilgileri verdi:



"Teröristle birlikte Iraklı bir erkek şahıs ve Mısır, Afrika'dan olmak üzere değişik ülkelerden 3 bayan ele geçirilmiş durumda, onlar da gözaltında. Daha dün akşam alındıkları için bunlar değerlendiriliyor. Örgüt bağlantısı olması ihtimali çok yüksek. Çünkü bir teröristle aynı evde bulunuyorlardı. Arkadaşlarımız bunu dikkate alıyorlar. 3 kişi bayan. Iraklının dışındaki diğer 3 kişi bayan. Oraya son 3 gün içinde geldiği değerlendiriliyor. Tabii bunlar yapılan değerlendirme, araştırmalarda daha net şekilde ortaya çıkacaktır. Orada zaten, o civarda arkadaşlarımızın takipleri devam ediyordu şüpheli adreslerle ilgili. Bu 5 adresi dün takip ettiler ve öğleden sonra buraya yönelik operasyonları arttırarak, devam ettiler. Neticede o 5 adresten birinde ele geçirildi."



"O gün ona yardım eden birileri var"



Bir gazetecinin, "Teröriste olay öncesinde birilerinin yardım yaptığına yönelik iddialar var. Bu konuda bilgi verebilir misiniz?" sorusunu Vali Şahin, "Şu anda çok yeni. Henüz sorgulama devam ediyor. Bu tür bilgilere kısa sürede ulaşılacağını bekliyoruz. Tabii ki o gün ona yardım eden birileri var. Bunları değerlendiriyoruz hem de sorgulama neticesinde bunlar çok daha rahat ortaya çıkacaktır." diye yanıtladı.



İstanbul Valisi Vasip Şahin, teröristin yeni bir yere saldırı hazırlığında olup olmadığının sorulması üzerine, "Saldırgan Özbekistan vatandaşı. Henüz çok yeni ele geçirildiği için nerede, nasıl kullanıldığına yönelik incelemeler devam ediyor." dedi.



"Ocak ayında illegal yollardan girdi"



Teröristin Türkiye'ye ocak ayında illegal yollardan girdiğini açıklayan Şahin, "Doğu sınırlarımızdan yapıldığı şeklinde elimizde kuvvetli deliller var. Onlar takip ediliyor. En azından bunun DEAŞ adına yapıldığı net." diye konuştu.



Teröristin canlı ele geçirilmesi konusunda ise Şahin şunları söyledi:



"Bu tür operasyonlarda amacımız; suçluyu canlı ele geçirmektir. Dolayısıyla yapılan işlem de buna matuf bir işlem, bir operasyondur. Bizim güvenlik kuvvetlerimiz zaten yasada da öyledir, mecbur kalmadıkça, gerekmedikçe silah kullanmazlar. Karşı taraf da silah kullanmadığı için bu operasyonda silah kullanmaya gerek kalmamıştır.



Polis saldırının gerçekleştiği geceden itibaren ciddi çalışmalar yaptı ve saldırgan rahat hareket etmekte zorlandı. O geceden itibaren polisimiz, iğneyle kuyu kazar gibi gerçekten ciddi çalışmalar yaptı. O çalışmalar esnasında tabii rahat hareket edebilme imkanını da bulamadı doğrusu. Bizim değerlendirmemiz bu. Dolayısıyla yurt dışına kaçma imkanı bulsaydı belki kaçacaktı. Öyle tahmin ediyoruz."



"Bu gayret devletimiz tarafından karşılıksız bırakılmayacaktır"



Vali Şahin, teröristin eşinden alınan bilgilerden, bu operasyonun geliştirilmesinde istifade edildiğini kaydetti.



"Çocuğu yanında mıydı?" sorusuna Şahin, dün gece çocuğun yanında olmadığını kaydederek, "Bu gece o yanında değildi, kız çocuğu annesiyle birlikteydi. Erkek çocuğun kendisiyle beraber olduğunu değerlendiriyorduk ama bu geceki operasyonda yanında değildi." karşılığını verdi.



Çocuğun akıbetinin ne olacağı şeklindeki soru üzerine ise Şahin, "Çocuklarla ilgili hem bizim ulusal mevzuatımızda hem de uluslararası anlaşmalarda çeşitli hükümler var. Bu hükümler doğrultusunda o çocukların muhafazası tabii ki sağlanacaktır." ifadesini kullandı.



İstanbul Valisi Şahin, "Emniyet personelinin ödüllendirilmesi gibi durum söz konusu mu?" sorusuna "Bu gayret devletimiz tarafından karşılıksız bırakılmayacaktır." dedi.



Yabancı istihbarat bağlantısı tespit edildi mi?" sorusu üzerine Şahin, "Henüz daha o tür bağlantılara, o tür ilişkilere dair bir şey söylememiz mümkün değil. Bunların hepsi soruşturma derinleştirildikçe ortaya çıkabilecek şeylerdir. Şimdilik bu kadarla yetinelim." diye konuştu.



(Bitti)