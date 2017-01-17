Ortaköy'deki Terör Saldırısının Failinin Yakalanması

Ortaköy'deki terör saldırısının faili terörist Abdülgadir Masharipov'un yakalandığı sitenin sakinlerinden İlker Atar, "Saat 23.43 gibi gürültüyle uyandım. İlk önce aile içi kavga sandım. Polis ihbar hattını aradım. Sonrasında ise özel hareket polislerinin operasyon düzenlediğini fark ettim." dedi.



Beşiktaş Ortaköy'de yılbaşı gecesi bir gece kulübüne saldırı düzenleyen terörist Masharipov'un yakalandığı Esenyurt'taki sitede gazetecilerin sorularını cevaplandıran Atar, bir yıldır oturduğu sitede güvenlik zafiyeti bulunduğunu belirtti.



Sitenin yaklaşık yüzde 25'inde yabancı uyrukluların oturduğunu dile getiren Atar, "Saat 23.43 gibi gürültüyle uyandım. İlk önce aile içi kavga sandım. Polis ihbar hattını aradım. Sonrasında ise özel hareket polislerinin operasyon düzenlediğini fark ettim. Operasyonun büyük olduğunu anlayınca yılbaşı saldırganının yakalandığını tahmin ettim." diye konuştu.



Atar, öncesinde hiçbir şüphe duymadığını belirterek, "Operasyon düzenlenen dairenin altındaki evde oturuyorum. Daireden son 3-4 gündür nadir de olsa çocuk sesi geliyordu. O dairede daha önce hiç çocuk sesi duyulmuyordu." ifadesini kullandı.



Site yakınlarındaki bir restoranı işleten Salih Keskin de son bir haftadır çevrede yoğun olarak polislerin bulunduğunu anlattı.



İsmini vermek istemeyen bir site sakini ise bölgede 6 aydır oturduğunu ifade ederek, "Sesler üzerine aşağıya indik. En son çıkartılırken gördüm. Öncesinde hiç görmemiştim. Eşim zencilerden birini gördüğünü söylemişti ancak ben bugüne kadar hiçbiriyle karşılaşmadım." şeklinde konuştu.



Bu arada, site sakinlerinin evlerine Türk bayrakları astığı görüldü.