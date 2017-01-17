Ortaköy'deki Terör Saldırısının Failinin Yakalanması

Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, Reina saldırganını yakalayan emniyet mensuplarını tebrik etti.



Avan, düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısını gerçekleştiren teröristi başarılı bir operasyonla sağ yakalayan emniyet mensuplarına teşekkür etti.



Katilin adalet önünde cinayetin hesabını vereceğine inandığını ifade eden Avan, "Yargılama sonrası tüm vatan hainleri ile birlikte idam edilmelidir. Bu milletin vergileri ile beslenmemelidir." dedi.



Avan, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde polisleri taşıyan servis aracına bölücü terör örgütü PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polislere rahmet dileyerek, terör örgütü PKK ve destekçilerini nefretle kınadıklarını vurguladı."



"Türk milletine ve devletine karşı ne kadar bölücü terör örgütleri var ise hepsi birden, dış güçlerin almış oldukları istihbarat bilgisi, son model silah, mühimmat ve maddi desteklerle var güçleriyle saldırmaya devam etmektedir." diyen Avan, şunları kaydetti:



"Bu büyük millet ülkemizi yıkmaya çalışanları ve tetikçilerini tarihin derinlerine gömecektir. Bunu yapmaya da her zamankinden daha fazla gücü ve imkanı vardır. Yeter ki bizler birlik ve beraber olalım. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve emniyet güçleri son zamanlarda bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yapmış olduğu başarılı operasyonlarla, tarihinin en büyük darbesini vurdu. Terör örgütünün almış olduğu ağır darbeler nedeniyle, askerlerimize, polislerimize, korucularımıza ve sivil vatandaşlarımıza kalleşçe ve acımasızca saldırmaya devam etmektedirler. Vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, devletimize, cumhuriyetimize, milletimize, bayrağımıza, bağımsızlığımıza, güvenlik güçlerimize ve sivil masum vatandaşlarımıza yapılan bu hain saldırıları, bölücü terör örgütü PKK'yı ve destekçilerini nefret ve şiddet ile kınıyoruz. Terör belasından en çok canları yanan bizler, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için bölücü terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda, şehit düşen polislerimize ve askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Yüce Türk Milletine başsağlığı, yaralı polis ve askerlerimize de acil şifalar diliyoruz."