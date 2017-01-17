Ortaköy'deki Terör Saldırısının Failinin Yakalanması - Vali Şahin (1)

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İstanbul Valisi Şahin'in açıklamaları İstanbul Valisi Şahin: "(Ortaköy'deki terör saldırısı) O saldırıyı gerçekleştiren faille ilgili o günden bu tarafa İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz çok ciddi ve girift bir çalışma yürüttü ve bu gece Esenyurt ilçesinde yapılan bir operasyonla bu menfur saldırının katili ve faili yakalanmış durumda. Fail Abdülkadir Masharipov. Özbekistan 1983 doğumlu. Afganistan'da eğitim almış ve 4 dil bilen, iyi yetiştirilmiş bir terörist."