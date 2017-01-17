Ortaköy'deki Terör Saldırısının Failinin Yakalanması

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin "O saldırıyı gerçekleştiren faille ilgili o günden bu tarafa İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz çok ciddi ve girift bir çalışma yürüttü ve bu gece Esenyurt ilçesinde yapılan bir operasyonla bu menfur saldırının katili ve faili yakalanmış durumda." dedi.



Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile Ortaköy'de bir eğlence merkezinde gerçekleşen terör saldırısına ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğünde basın açıklaması yaptı.



Vali Şahin, 1 Ocak gecesi 01.15 sıralarında Ortaköy'deki bir gece kulübünde menfur bir terör eyleminin meydana geldiğini ve 39 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.



O saldırıyı gerçekleştiren faille ilgili o günden bu tarafa İstanbul Emniyet Müdürlüğünün çok ciddi ve girift bir çalışma yürüttüğünü belirten Şahin, şu bilgileri verdi:



"Bu gece Esenyurt ilçemizde yapılan bir operasyonla bu menfur saldırının katili ve faili yakalanmış durumda. Fail Abdülgadir Masharipov. Kod adı Ebu Muhammed Horasani Abdulkavi. Özbekistan 1983 doğumlu. Afganistan'da eğitim almış ve 4 dil bilen, iyi yetiştirilmiş bir terörist. Ülkemize 2016 yılında ocak ayında geldiği tahmin ediliyor.



Bu operasyon yapılırken yaklaşık 7 bin 200 saat kamera incelemesi yapıldı.Özel ekiplerle 2 bin polisimiz görev aldı. Konya, Hatay, İzmir ve ilimizde İstihbarat Daire Başkanlığının da desteğiyle ortaklaşa bir operasyon gerçekleştirildi. Terörist, İstanbul'a geldiğinde önce Başakşehir'den ev kiralıyor. Daha sonra olay gününe yakın, son bir iki gün içinde, başka bir iki ev değiştirmek suretiyle kendini gizlemeye çalışıyor. Olay günü Zeytinburnu'ndan olay yerine geliyor ve eylemini gerçekleştiriyor."



(Sürecek)