Ortaköy'deki Terör Saldırısına Tepkiler - Sarıyer Belediye Başkanı Genç

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, "Hangi siyasi görüş olursa olsun, bu ülkede yaşamak isteyen herkes, hiçbir yere gitmeden safları sıklaştırmalıdır." dedi.



Genç, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri, terör saldırısının gerçekleştiği alana karanfil bırakarak dua etti.



Burada gazetecilere açıklama yapan Genç, Türkiye'nin uluslararası bir tezgahla karşı karşıya olduğunu söyledi.



Tezgahın içinden çıkmanın sadece hükümetin işi olmadığı belirten Genç, "Benim kendi partim başta olmak üzere, bütün siyasi partilerin toplumu, sivil toplum kuruluşları ve Türkiye sınırları içerisinde veya Türkiye'nin dışarıdan olan dostlarıyla beraber ancak birlikte çözülebilir bu sorun." diye konuştu.



Genç, tetiği çekenin yanında işbirlikçilerinin de ortaya çıkarılması gerektiğini dile getirerek, "Bu ancak toplumun birlikteliğiyle olabilir. Burada basına da çok iş düşüyor. Ben sizlerin böyle olay olmasının ardından gelip haber yapmanız yerine, Türkiye'nin çok daha güzel günlerinin geleceğinin haberleştirilmesini bekliyorum. Yani safları sıklaştırmalıyız ve safları sıklaştıracağız. Hangi siyasi görüş olursa olsun, bu ülkede yaşamak isteyen herkes, hiçbir yere gitmeden safları sıklaştırmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.