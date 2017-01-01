Ortaköy'deki Terör Saldırısına İran'dan Kınama

İstanbul Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısına ilişkin İran Büyükelçiliği, "Umarız işbirliğini artırarak, terörizm ve şiddetten uzak bir dünyaya kavuşuruz" açıklamasını yaptı.



Ankara'daki İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği, yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul'da yapılan silahlı saldırıyı kınadı. İran Büyükelçiliğinden saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye hükümeti, milleti ve bu olayda hayatını kaybedenlerin aileleriyle dayanışma içinde olunduğu belirtilerek, bu canice olayı kınayıp terörizm ve aşırıcılıkla mücadelede bölge ülkeleri ve dünya kamuoyunun birlik ve işbirliğine ihtiyaç olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Umarız işbirliğini artırarak, terörizm ve şiddetten uzak bir dünyaya kavuşuruz" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA