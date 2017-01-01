Ortaköy'deki Terör Saldırısına Dünya Liderlerinden Kınama Mesajları

İstanbul Ortaköy'de bir kulüpteki yılbaşı kutlamasına düzenlenen terör saldırısının ardından, dünya liderlerinden taziye ve teröre karşı kınama mesajları gönderildi.



Papa Francis, New York'taki konuşması sırasında, hazırlamış olduğu metnin dışına çıkarak Türkiye'deki saldırıya değindi ve "Tanrı'ya, iyi niyetli olan tüm insanları esirgemesi için dua ediyorum" dedi.



Francis: Türk Milleti İçin Dua Ediyorum



"Maalesef şiddet, bu iyi dileklerin ve umudun gecesinde bile ortaya çıktı" diyen Papa, "Türk halkına samimi duygularımı, acıyla bildiriyorum. Saldırının çok sayıdaki kurbanları, yaralıları ve yas tutan tüm bir millet için dua ediyorum. "Dünyayı korkunun ve yitirme hissinin gölgesiyle kaplayan kan dökme eylemelerine, bu terör belasına karşı mücadele etmek için cesurca kollarını sıvamış tüm iyi niyetli insanları esirgemesi için Tanrı'ya dua ediyorum" ifadelerinde bulundu.



Schulz: Kutlama Yerine, Umutsuzluk Gecesi Oldu



AP Başkanı Martin Schulz, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bunun bir kutlama gecesi olması gerekiyordu: teröristler şiddet, ölüm ve umutsuzluk gecesine çevirdi. Düşüncelerim İstanbul'la, Türkiye'yle," diye yazdı.



İsrail Cumhurbaşkanı: Tüm İnsanlığa Yapılmıştır



İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin ise, "İstanbul'daki gece kulübüne yapılmış olan saldırı, tüm insanlığa karşı yapılmış bir saldırıdır," şeklinde açıklamada bulundu. Rivlin ifadelerini şöyle sürdürdü: "Yüreklerimiz, bu zor zamanlarında Türk halkıyladır. Kurbanların ailelerine başsağlığı dileklerimi gönderiyor ve yaralılara geçmiş olsun diyorum."



Aliyev: Kardeş Türkiye Halkına Başsağlığı Dilerim



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de internet sitesinde terör saldırısını kınayan bir bildiri yayınlayarak, yaralılara acil şifalar diledi. "Sivil vatandaşları hedef alan hain saldırıya karşı son derece öfkeli olduklarını" bildiren açıklamada Aliyev, "terörle mücadelede güçlü, kararlı ve sürekli desteğimizi sunuyoruz" dedi. Erdoğan'a hitaben yazdığı yazıda Aliyev, "Ortaya çıkmış olan facia ile ilgili kederinizi paylaşır, size, hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına kendim ve Azerbaycan halkı adına derin hüzünle başsağlığı diler, yaralananlara şifa dilerim. Allah rahmet eylesin," ifadesinde bulundu.



Yunanistan Dışişleri: Tam Dayanışma İçindeyiz



Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da, internet sitesinden bir kınama bildirisi yayınlayarak Türk halkıyla tam dayanışma içinde olduklarını ifade etti ve kurbanların ailelerine samimi başsağlığı, yaralıların ise hızla iyileşmesi dileklerini iletti.



Ayrault: Simgesel Gecede Korkunç Saldırı



Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'yle dayanışma içinde olduklarını vurgulayarak, "Bu simgesel gecede korkunç bir şekilde saldırıya uğrayan Türkiye'nin, tüm kalbimizle yanındayız" diye yazdı.



Kanada Dışişleri Bakanı da Kınadı



Kanada Dışişleri Bakanı Stéphane Dion, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kanada, İstanbul'daki feci saldırının kurbanlarının ailelerine başsağlığı ve yaralılara süratle iyileşmeleri dileklerini sunmaktadır" dedi.



Avusturya: Yeni Yıl Korkunç Başladı



Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, "İstanbul'da yeni yıl korkunç başladı. Kurbanların dostları ve ailelerine içten başsağlığı dileklerimi sunuyorum" ifadesinde bulundu.



Kazakistan: Güç, Mukavemet ve Sebat Diliyoruz



Kazakistan Dışişleri Bakanlığı da internet üzerinde yaptığı açıklamada saldırıyı şiddetle kınayarak, "Dünya bu hain eylemle, terörizmin tezahürünü bir kez daha görmüştür; düzenleyen ve azmettirenler bulunmalı, adalet önüne getirilmelidir" dedi. Kurbanların ailelerine başsağlığı ve yaralılara şifa dileklerinin yanında Kazakistan Dışişleri, "Kardeş Türkiye halkına ve hükümetine güç, mukavemet ve sebat diliyoruz" ifadelerini kullandı. - İstanbul