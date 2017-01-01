GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Adli Tıp Kurumu önünden görüntüler
Cenaze yakınlarının kurum önünde beklemeleri
İSTANBUL - Ortaköy'deki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerinin, Adli Tıp Kurumu önündeki bekleyişi sürüyor.
Ortaköy'deki Terör Saldırısı - Adli Tıp Kurumu Önünden Görüntüler
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Adli Tıp Kurumu önünden görüntüler Cenaze yakınlarının kurum önünde beklemeleri İSTANBUL - Ortaköy'deki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerinin, Adli Tıp Kurumu önündeki bekleyişi sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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