Ortaköy'deki Terör Saldırısı

Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen 14 şüpheliden 9'u tutuklandı, 5'i haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.



Ortaköy'deki bir eğlence merkezine yönelik terör saldırısının ardından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve getirildikleri İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlıların işlemleri tamamlandı.



Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 20 gün aynı evde kaldığı Reina saldırganı Abdulgadir Masharipov'a saldırı talimatını verdiği belirtilen İlyas Mamaşaripov'un "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "nitelikli şekilde kasten öldürme suçuna yardım etme" suçlarından tutuklanmasına karar verdi. Mamaşaripov'un eşi Marhaba Abduloeva ile 7 şüpheli de "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından tutuklandı.



Nöbetçi hakimlik, diğer 5 şüphelinin de haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.