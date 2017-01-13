İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin, savcılıkça ifadelerinin alınmasının ardından hakimliğe sevk edilen yabancı uyruklu iki şüpheli tutuklandı.
Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen, Çin vatandaşı şüpheliler Omar Asım ve Abuliezi Abuduhamiti'nin sorgu işlemi sona erdi.
Hakimlik, şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.
Ortaköy'deki Terör Saldırısı
İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin, savcılıkça ifadelerinin alınmasının ardından hakimliğe sevk edilen yabancı uyruklu iki şüpheli tutuklandı.
İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin, savcılıkça ifadelerinin alınmasının ardından hakimliğe sevk edilen yabancı uyruklu iki şüpheli tutuklandı.
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