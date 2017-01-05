Reina Saldırısında Yaralanan ABD'li ile İlgili Derin Şüphe

İstanbul'daki gece kulübü saldırısında yaralanan ve saldırıdan bir gün sonra ülkesine dönen ABD'li Jacob Raak'ın Amerikan Deniz Piyadesinde görevli olduğu iddia ediliyor.

YÜZÜNDE HİÇBİR ACI İFADESİ YOKTU

İstanbul'da Reina'da düzenlenen saldırıda 39 kişi hayatını kaybederken, aralarında turistlerin de bulunduğu çok sayıda vatandaş da yaralanmıştı. Yaralılar arasında bulunan ABD'li Jacob Raak, hastaneden taburcu olmasının ardından bir gün sonra akıllarda soru işaretleri bırakarak ülkesine döndü. Saldırıda kalçasından yaralanan Jacob Raak'ın Amerikan Deniz Piyadesinde görevli olduğu iddia ediliyor. Saldırı sırasında kalçasından yaralandığı belirtilen Raak'ın olaya ilişkin görüntülerde ise acı içeren anlarının olmaması dikkat çekti.

Öte yandan kalçasından yaralandığı iddia edilen Raak'ın kalçasının üzerinde rahatça oturabilmesi de dikkatlerden kaçmadı.



RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Askeri liseden mezun olduğu ifade edilen Raak, saldırıdan dakikalar sonra gelen ambulansa alınırken İHA fotomuhabiri Murat Ergin tarafından görüntülenmişti. O anları büyük soğukkanlılıkla anlatan Raak'ın rahat tavırları dikkat çekmişti. Gözleri önünde onlarca kişi yaralanan Raak, o anları sakin bir şekilde anlaşmıştı.

Öte yandan Raak'ın deniz piyadesi olduğundan Pensilvanya'da silah satıcısı olduğuna dair türlü iddialar ortaya atıldı.

SİLAH SATICISI İDDİASI

Twitter'da Raak'ın ABD'li bir deniz piyadesi olduğu iddiası ortaya atıldı. Bir eksisözlük yazarı bu iddiayı ise "Linkedin profili geldi. Bahsedilen "dükkan" Pennsylvania'da bildiğin askeri malzemeler üreten bir firmaymış" diye şahsa ait olduğu iddia edilen profilin görselini paylaştı.