Ortaköy'deki Saldırıda Şehit Olanların Fotoğrafları

Haber: Sinan BİLGİLİ-İstanbul DHA



Ortaköy'deki Reina'da terör saldırısında şehit olan güvenlik görevlisi Fatih Çakmak'tan geriye Zidane ile çekilmiş fotoğrafı kaldı.



Reina'da garson olan Kenan Kutluk ise Mesut Özil ile çektiği bir fotoğrafı sosyal paylaşım sitesinde yayınlamıştı. Evli olan Kutluk'un iki kız çocuğu vardı. Saldırıda şehit olan polis memuru Burak Yıldız'dan geriye üniforma ile çektirdiği fotoğrafı kaldı.