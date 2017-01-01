ORTAKÖY'DEKİ SALDIRIDA ŞEHİT OLANLARIN LARI
Haber: Sinan BİLGİLİ-İstanbul DHA
Ortaköy'deki Reina'da terör saldırısında şehit olan güvenlik görevlisi Fatih Çakmak'tan geriye Zidane ile çekilmiş fotoğrafı kaldı. Reina'da garson olan Kenan Kutluk ise Mesut Özil ile çektiği bir fotoğrafı sosyal paylaşım sitesinde yayınlamıştı. Evli olan Kutluk'un iki kız çocuğu vardı. Saldırıda şehit olan polis memuru Burak Yıldız'dan geriye üniforma ile çektirdiği fotoğrafı kaldı.
Görüntü Dökümü
-Çakmak'ın fotoğrafı
-Kutluk'un fotoları
-Yıldız'In fotosu
Ortaköy'deki Saldırıda Şehit Olanların Fotoğrafları
ORTAKÖY'DEKİ SALDIRIDA ŞEHİT OLANLARIN LARIHaber: Sinan BİLGİLİ-İstanbul DHAOrtaköy'deki Reina'da terör saldırısında şehit olan güvenlik görevlisi Fatih Çakmak'tan geriye Zidane ile çekilmiş fotoğrafı kaldı.
ORTAKÖY'DEKİ SALDIRIDA ŞEHİT OLANLARIN LARI
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