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Ortaköy'deki Saldırıda Şehit Olanların Fotoğrafları

Ortaköy'deki Saldırıda Şehit Olanların Fotoğrafları

ORTAKÖY'DEKİ SALDIRIDA ŞEHİT OLANLARIN LARIHaber: Sinan BİLGİLİ-İstanbul DHAOrtaköy'deki Reina'da terör saldırısında şehit olan güvenlik görevlisi Fatih Çakmak'tan geriye Zidane ile çekilmiş fotoğrafı kaldı.

Ortaköy'deki Saldırıda Şehit Olanların Fotoğrafları

ORTAKÖY'DEKİ SALDIRIDA ŞEHİT OLANLARIN LARI

Haber: Sinan BİLGİLİ-İstanbul DHA

Ortaköy'deki Reina'da terör saldırısında şehit olan güvenlik görevlisi Fatih Çakmak'tan geriye Zidane ile çekilmiş fotoğrafı kaldı. Reina'da garson olan Kenan Kutluk ise Mesut Özil ile çektiği bir fotoğrafı sosyal paylaşım sitesinde yayınlamıştı. Evli olan Kutluk'un iki kız çocuğu vardı. Saldırıda şehit olan polis memuru Burak Yıldız'dan geriye üniforma ile çektirdiği fotoğrafı kaldı.

Görüntü Dökümü

-Çakmak'ın fotoğrafı

-Kutluk'un fotoları

-Yıldız'In fotosu

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