Ortaköy'deki Saldırıda Hayatını Kaybeden Iki Faslı Defnedildi - El

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İki Fas vatandaşın naaşının Velad Ganem köyüne getirilmesi

-Cenaze töreninden detaylar

-Rabia el-Mustain'in babası ile röportaj

-Mustain'nın yakınları tekbir ve dua okuması

-Defin merasiminden detaylar İstanbul Ortaköy'de yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden iki Fas vatandaşı memleketlerinde toprağa verildi. Hayatını kaybeden iki Faslıdan biri olan üç çocuk sahibi 39 yaşındaki Rabia el-Mustain Fas'ın El-Cedide kentinde yer alan Velad Ganem köyünde defnedildi.

Cenaze törenine katılan Mustain'nın yakınları gözyaşlarını tutamadılar.