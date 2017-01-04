GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-İki Fas vatandaşın naaşının Velad Ganem köyüne getirilmesi
-Cenaze töreninden detaylar
-Rabia el-Mustain'in babası ile röportaj
-Mustain'nın yakınları tekbir ve dua okuması
-Defin merasiminden detaylar İstanbul Ortaköy'de yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden iki Fas vatandaşı memleketlerinde toprağa verildi. Hayatını kaybeden iki Faslıdan biri olan üç çocuk sahibi 39 yaşındaki Rabia el-Mustain Fas'ın El-Cedide kentinde yer alan Velad Ganem köyünde defnedildi.
Cenaze törenine katılan Mustain'nın yakınları gözyaşlarını tutamadılar.
Ortaköy'deki Saldırıda Hayatını Kaybeden Iki Faslı Defnedildi - El
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -İki Fas vatandaşın naaşının Velad Ganem köyüne getirilmesi -Cenaze töreninden detaylar -Rabia el-Mustain'in babası ile röportaj -Mustain'nın yakınları tekbir ve dua okuması -Defin merasiminden detaylar İstanbul Ortaköy'de yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden iki...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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