Ortaköy'deki Binalara Turizm Teşviki

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Ortaköy'de bulunan turistik öneme sahip bina ve tesislerin bodrum katlarının emsal dışı (arsaya inşa edilebilecek toplam inşaat alanı) bırakılmasına ilişkin imar değişikliği teklifi onaylandı.



Alınan kararla, sağlık, eğitim, turizm ve sosyal tesis binalarının bodrum katlarına konferans salonu, tiyatro, mu¨ze, sanat galerisi, spor merkezi, ku¨tu¨phane, mescit, ameliyathane gibi birimler yapabilme hakkı doğdu.



İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi ocak ayı toplantısının 2. birleşimi Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye Binası'nda gerçekleşti. Meclis'te "1/5000 o¨lc¸ekli Bes¸iktas¸ Dolmabahc¸e - Ortako¨y Turizm Tesis Alanlarına I·lis¸kin Plan Notu Degˆis¸ikligˆi" teklifini içeren komisyon raporu oylamaya sunuldu. Rapor AK Partili Meclis üyelerinin "evet", CHP'li Meclis üyelerinin "ret" oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.



Karara göre, Ortaköy'de yer alan otel, özel okul ve hastane ile özel sosyal kültürel tesis binalarının bodrum katlarının emsal dışı bırakılması onaylandı. Buna göre sağlık, eğitim, turizm ve sosyal tesis binalarının 1. ve 2. bodrum katlarına, konferans salonu, toplantı salonu, tiyatro, mu¨ze, sanat galerisi, teknik odalar, personel soyunma-giyinme odaları, personel yemekhanesi, tesis yo¨netimi ile ilgili idari birimler, spor merkezi, spa, yu¨zme havuzu, ku¨tu¨phane, mescit, yemek salonu, balo salonu, ameliyathane, morg, laboratuvar, go¨ru¨ntu¨leme merkezi, yogˆun bakım u¨nitesi, temizlik odaları ve benzeri birimler yapılabilecek.



"Bu tür yoğunlaşmayı çok uygun bulmuyoruz"



Meclis'te alınan karara ilişkin AA muhabirine konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tonguç Çoban, kentte turizm tesislerine ayrıcalıklı alt 2 katın emsal dışı bırakılmasına ilişkin genel bir karar olduğunu hatırlattı. Çoban, şunları kaydetti:



"İstanbul'da genel anlamdaki kararına karşı çıktığımız için onun tekil ve benzer uygulamalarına da karşı çıkıyoruz. Çünkü özellikle Boğaz hattında turizm ve sağlık yatırımı da olsa oradaki yoğunlaşmaya olumsuz katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Turizm tesisi yeniden yapılacaksa 2 kat ilave bir tabloyla karşı karşıya kalınacak. Aynı zamanda yoğunlaşma getirecek. Bunun Boğaz hattında olduğunu düşünürsek bu tür yoğunlaşmayı çok uygun bulmuyoruz."