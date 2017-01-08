Ortaköy'de Terör Protesto Edildi...

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul DHA



Kabataş Erkek Liseliler Derneği'nin çağrısıyla bir araya gelen 16 lise derneği, terörü protesto etti. Alman Liseliler Derneği, Darüşşafakalılar Derneği, Galatasaray Liseliler Derneği, İstanbul Erkek Liseliler Derneği ve Saint Benoitliler Derneği'nin de aralarında olduğu 16 lise derneği "Ülkemizde terörü istemiyoruz" söylemiyle Ortaköy'de basın açıklaması yaptı. Terör saldırılarında hayatını kaybedenler için dua edildi ve bir dakika saygı duruşunda bulunuldu. Grup adına basın açıklamasını okuyan Kabataş Erkek Liseliler Derneği Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu"Bizler çok kültürlü ve laik bir eğitimle yetişmiş olan bireyler olarak, farklı din, kültür, inanç ve yaşam tarzlarına yapılan saldırılara ve bu yöndeki kışkırtmalara asla geçit vermeyeceğiz. Birbirimize saygı duyarak, barış içinde bir arada yaşama kararlılığımızdan hiç bir koşulda vazgeçmeyeceğiz" dedi. İstiklal Marşı'nı okuyan grup, toplu fotoğraf çekildikten sonra dağıldı.



Görüntü Dökümü:



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-Grup üyelerinin toplanması



-Açılan dernek pankartları



-Basın açıklamasının yapılması



-Dua edilmesi



-Saygı duruşu



-İstiklal Marşının okunması



-Toplu fotoğraf çekimi



-Genel ve detaylar