Ortaköy'de 'Kutlu Doğum' Etkinliği Düzenlendi

Peygamber Sevdalıları Platformu, Mardin merkez Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde "Kutlu Doğum" etkinliği düzenledi. Etkinlik, halkın yoğun katılımı ile gerçekleşti.



Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından Mardin merkez Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde düzenlenen "Hak ve Adalet Peygamberi Hz. Muhammed (SAV)" temalı "Kutlu Doğum" etkinliği, halkın yoğun katılımıyla gerçekleşti. Sunuculuğunu Abdusselam Cing'in yaptığı etkinlik Hafız Arif Ulu'nun Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Kızıltepe İlahi Grubu'ndan Mehmet Sıddık Aydın ile Aydın Dağlı'nın okuduğu Mevlidi Şerif ile devam eden etkinlikte, Sanatçı Bilal Dalkılıç ile Kızıltepe İlahi Grubu sanatçıları ilahi ve ezgiler seslendirdi.



Etkinlik, Molla Yusuf Çevik'in yaptığı duanın ardından sona erdi. - MARDİN