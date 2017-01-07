IHAAW181445-ASA/07-01-2017
- Ortaköy'de gece kulübüne yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştiren teröristin adının 'Abu Muhammed Horasani' kod isimli Abdulkadir Masharipov olduğu öğrenildi. 07.01.2017 18: 14: 45 TSI
NNNN - İSTANBUL
Ortaköy'de Gece Kulübüne Yönelik Silahlı Saldırıyı Gerçekleştiren Teröristin Adının 'Abu Muhammed...
IHAAW181445-ASA/07-01-2017 - Ortaköy’de gece kulübüne yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştiren teröristin adının ’Abu Muhammed Horasani’ kod isimli Abdulkadir Masharipov olduğu öğrenildi.
IHAAW181445-ASA/07-01-2017
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