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Ortaköy'de Gece Kulübüne Yönelik Silahlı Saldırıyı Gerçekleştiren Teröristin Adının 'Abu Muhammed...

Ortaköy'de Gece Kulübüne Yönelik Silahlı Saldırıyı Gerçekleştiren Teröristin Adının 'Abu Muhammed...

IHAAW181445-ASA/07-01-2017 - Ortaköy’de gece kulübüne yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştiren teröristin adının ’Abu Muhammed Horasani’ kod isimli Abdulkadir Masharipov olduğu öğrenildi.

Ortaköy'de Gece Kulübüne Yönelik Silahlı Saldırıyı Gerçekleştiren Teröristin Adının 'Abu Muhammed...

IHAAW181445-ASA/07-01-2017

- Ortaköy'de gece kulübüne yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştiren teröristin adının 'Abu Muhammed Horasani' kod isimli Abdulkadir Masharipov olduğu öğrenildi. 07.01.2017 18: 14: 45 TSI
NNNN - İSTANBUL

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