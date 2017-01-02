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Reina'ya Saldıran Teröristi Yakalamak Bir Eve Operasyon Düzenlendi, Saldırgan Bulunamadı

Reina'ya Saldıran Teröristi Yakalamak Bir Eve Operasyon Düzenlendi, Saldırgan Bulunamadı

Gece kulübüne düzenlenen saldırının zanlısının yakalanması için polisin düzenlediği operasyon sona erdi. Saldırgan bulunamadı. Operasyon sürerken bölgeye yakın bir noktada yaralanan şahsın operasyonla ilgisi olmadığı bildirildi.

Reina'ya Saldıran Teröristi Yakalamak Bir Eve Operasyon Düzenlendi, Saldırgan Bulunamadı

Yılbaşı gecesi Ortaköy'deki Reina'ya silahlı saldırıda bulunan zanlıyı arama çalışması kapsamında Zeytinburnu'nda bir eve operasyon düzenlendi.

EVE OPERASYON

Ortaköy'de gece kulübüne saldırı düzenleyen teröristin arama çalışmaları sürerken polis Zeytinburnu'nda bir eve operasyon düzenledi.

ŞÜPHELİYE RASTLANILMADI

Yaklaşık 3 saat düzenlenen operasyonda olaya ilişkin herhangi bir şüpheliye rastlanmadı. Polisin çalışmaları sürerken yakında duyulan bir ses üzerine polis ekipleri buraya yöneldi.


Bir kişinin bıçaklanarak yaralandığı görüldü. İlk etapta yaralanın operasyon kaynaklı yaralandığı düşünüldü. Yapılan incelemenin ardından yaralı şahsın operasyonla ilgili olmadığı anlaşıldı.

Şahsın yabancı uyruklu bir kişi olduğu ve tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklandığı öğrenildi. Şahıs olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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