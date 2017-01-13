IHAAW215724-ASA/13-01-2017
- Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili mahkemeye sevk edilen yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı. 13.01.2017 21: 57: 24 TSI
NNNN - İSTANBUL
Ortaköy'de Gece Kulübüne Düzenlenen ve 39 Kişinin Hayatını Kaybettiği Terör Saldırısıyla İlgili...
IHAAW215724-ASA/13-01-2017 - Ortaköy’de gece kulübüne düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili mahkemeye sevk edilen yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.
IHAAW215724-ASA/13-01-2017
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads