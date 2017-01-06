Ortaköy'de Ev Yangını

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde bir apartmanın 3. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Belediye Caddesi'nde, Şahin Özdemir'e ait bir apartmanın 3. katında çıkan yangını gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.



Olay yerine gelen ekipler, yangını 1 saatlik çalışmanın ardından söndürdü.



Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, evde maddi hasar meydana geldi.