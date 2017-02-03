Ortaköy'de Bir Eğlence Kulübüne Düzenlenen Saldırıya İlişkin Soruşturmada 11 Şüpheli Tutuklama...

IHAAW154217-ASA/03-02-2017 - Ortaköy’de bir eğlence kulübüne düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturmada 11 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Ortaköy'de Bir Eğlence Kulübüne Düzenlenen Saldırıya İlişkin Soruşturmada 11 Şüpheli Tutuklama...

IHAAW154217-ASA/03-02-2017

- Ortaköy'de bir eğlence kulübüne düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturmada 11 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sevk edilenler arasında eylemi gerçekleştiren saldırgan Abdulkadir Masharipov'un eşi de bulunuyor. 03.02.2017 15: 42: 17 TSI
NNNN - İSTANBUL

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