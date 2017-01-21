Ortaklar Osb'de Fabrika Yangını

Aydın'ın Germencik ilçesi Ortaklar Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir işletmede meydana gelen yangın korkuttu. Yangın itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile büyümeden söndürülürken çalışma esnasında yaşanan yangında can kaybı ve yaralanan kimsenin olmaması sevindirdi. Fabrikadaki maddi hasar ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.



Edinilen bilgiye göre; Ortaklar OSB'de bulunan en büyük fabrikalardan biri olan özel bir firmaya ait süt işleme tesilerinden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Fabrikanın iç ünitesinde çıkan yangına ilk müdahale çalışanlar tarafından yapılırken bölgeye sevk edilen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri de kısa sürede yangına müdahale etti. Gaz maskeleri ile fabrikaya gieip yangına müdahale eden ekipler kısa sürede yangını kontrol altına alıp söndürdü.



. İtfaiye ekipleri yangını söndürüp soğutma çalışmalarını tamamladıktan sonra fabrikadan ayrılırken jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı. Yangının fabrika bacası ve tahliye borularının olduğu yerde başladığının tahmin edildiği kesin çıkış sebebinin yapılacak olan incelemenin ardından netleşeceği belirtildi. - AYDIN