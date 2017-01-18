Ortak Aklın" İkinci Kitabı

Bornova Belediyesi'nin "ortak akıl" ilkesi çerçevesinde, üniversitelerle birlikte hazırlanan kentsel tasarım projeleri 'Bornova İçin Fikirler' (BİF) adıyla ikinci kez basılı yayın haline getirildi. Kamusal alanlardan daha kaliteli biçimde yararlanılmasını amaçlayan üniversite-belediye işbirliği, ortak akılla yeni projelerin oluşturulmasına katkıda bulunurken, BİF Yayınları da kentsel tasarım alanında önemli bir başvuru kaynağı olmaya devam ediyor.



Bornova Belediyesi'nin üniversitelerle birlikte "ortak akıl" ilkesiyle gerçekleştirdiği kamusal alanlara yönelik tasarım çalışmaları, ilgili kişi ve kuruluşların yararlanabilmesi için ikinci kez basılı yayın haline getirildi. BİF adı verilen yayınlardan dileyen herkes yararlanabilecek. Fikirler, "bif.bornova.bel.tr" adresinden ulaşılabilecek şekilde web ortamına taşındı. Üniversitelerin mimarlık, şehir bölge planlama, endüstriyel tasarım, peyzaj mimarlığı, belediyelerin proje ve tasarım birimleri, ilgili meslek odaları ve akademisyenler için kaynak niteliği taşıyan BİF Yayınları'nın ikincisi de kütüphanelerdeki yerlerini almaya başladı.



400 öğrenci, 50 akademisyen



10 kitaptan oluşan BİF yayınları arasında, 2014-2015 güz dönemi içinde Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Katip Çelebi Üniversitesi ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün çeşitli bölümlerinden yaklaşık 400 öğrenci, 50 akademisyenin 10 alanda çalıştığı projeler yer aldı. Kitaplar şu başlıklar altında yayınlandı: "Kent Konseyi Gençlik Merkezi Çağdaş Sanatlar Müzesi, Bornova Belediye Binası ve Çevresi Mimari Proje Yarışması, Bornova Belediyesi Kültür Merkezi Tasarım Projesi, Büyükpark Sosyal Odaklı Kafeterya Tasarımı, İzmir Bornova ve Çamdibi-Altındağ Kentsel Araştırma ve Planlama Çalışmaları, Bornova Kent Meydanı Peyzaj Tasarım Projesi, Bornova Osman Kibar Peyzaj Tasarım Projesi, Kentsel Dönüşüm İhtiyaç Analizi Yöntemlerinin Geliştirilmesi Bornova-Kızılay Mahallesi, Bornova Atatürk Kütüphanesi İç Mekan Tasarımı ve Köy Satış Standı Tasarımı."



"Basamak taşlarını oluşturuyor"



BİF adıyla yayınlanan projelerin daha önce düzenlenen sergiler aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıldığını hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, "Bu çalışmaları kalıcı hale getirme yolunda ilk BİF yayınıyla önemli bir adım atmıştık. Şimdi yüzlerce öğrenci ve akademisyenin fikirleriyle oluşan tasarım projelerini ikinci BİF yayınıyla kalıcı hale getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Bir kenti tasarlamanın, o kent için bir yaşam hayal etmenin ve bu hayali gerçekleştirmek için çalışmanın yerel yönetimlerin en önemli görevleri arasında yer aldığını söyleyen Başkan Olgun Atila, "Bu görevi yerine getirirken ortak aklı kullanarak mümkün olduğu kadar çok kesimin görüşlerini alıyoruz. Bornova'da, Bornova için üretilen tüm fikirleri kentimizde yer alan tüm yerel insiyatiflerin ve paydaşların katılımı ile ele alıyor ve geliştiriyoruz. Özellikle üniversitelerle birlikte geliştirdiğimiz ve geliştirmeye devam ettiğimiz projelerle bu hedefimize bir adım daha yaklaştığımızı düşünüyoruz. Üretilen bu projeler, Bornova'nın geleceğinin tasarlanması için ortaya konan fikirler ve hayallerdir. Bu fikir ve hayallerin tamamını hayata geçirmek belki olanaksızdır ancak, Bornova'nın geleceğinin tasarlanması noktasında ortaya konan her bir düşünce, her bir fikir, ulaşmak istediğimiz hedef için feyz alacağımız önemli basamak taşlarını oluşturmaktadır" dedi. - İZMİR