Ortahisar Zabıtası 2016 Yılında Göz Açtırmadı

Ortahisar Belediyesi Zabıta ekipleri 2016 yılında esnaflara göz açtırmadı.



Ortahisar Belediyesi Zabıta Müdürü Ömer Aydın ilçe genelinde 2016 yılında toplamda 3354 denetimin yapıldığını kaydetti. Vatandaşın sağlığını tehdit eden, yönetmeliklere aykırı, kullanım tarihi geçmiş hiçbir ürünün ve gıdanın satışına izin vermediklerini belirten Aydın, "Ekiplerimiz 24 saat esasına dayalı olarak denetimlerini sürdürüyor. Görev alanımıza giren hiçbir konuda su istimallere izin vermiyoruz. Hem üretim haneleri hem de satış yerlerini sürekli olarak denetleyerek gerekli kontrolleri yapıyoruz. 2017 yılında da aynı şekilde kanunlardan ve mevzuattan hiçbir taviz vermeden denetimlerimizi sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun" diye konuştu.



2016 Yılı Değerlendirme Raporu'nda 1360 denetimle bakkal ve manavlar ilk sırayı aldı. İkinci sırayı 267 denetimle fırın ve unlu gıda mamülleri işletmeleri ve üçüncü sırayı ise 243 denetimle marketler aldı. Raporda bin 50 ruhsat müracaatından sadece 826'sına ruhsat verildiği göze çarptı. 155 esnaf faaliyetini sona erdirdi. Elde edilen ruhsat geliri 280 bin 113 TL olarak açıklandı. Ruhsatsızlık dolayısıyla faaliyetinden men edilen işletme sayısı 399 mühürlenen iş yeri ise 9 oldu. Ruhsatsızlıktan dolayı 399 iş yeri faaliyetten men edildi. - TRABZON