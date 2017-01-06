Ortahisar Belediyesi ile Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 'Ortahisar Tarihine Sahip Çıkıyor' sloganıyla bir protokol imzalandı.



İmza törenine Ortahisar Belediyesi Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu ve Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükür Köse katıldı.



İmza töreninde konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kadim bir tarihe sahip Trabzon'da tarihi hafızayı kurumsallaştırmak istediklerini belirterek imzalanan protokolle birlikte müzenin bir eğitim aracı olarak da kullanılacağını söyledi. Başkan Genç, "Bu müze profesyonel bir çalışmanın ürünü oldu. Bakanlığımızın onayladığı resmi müzelerimizden bir tanesi. Bir şehrin geleceğini yapmak isteyenler de yıkmak isteyenler de işe müzelerden başlar. O nedenle müzeler bir kentin tarihi için çok önemlidir. Biz de kadim bir tarihe sahip Trabzon'umuzda bu tarihi hafızayı kurumsallaştırmak istedik. ve aynı zamanda da gelecek nesillere bunu bir eğitim aracı olarak sunmak istedik. Burada 7088 adet tarihi vesika var. Bunların içinde kartpostallar, belgeler, fotoğraflar ve video görüntüleri var. Rusların 1. Dünya Savaşı sırasında Trabzon'u işgal görüntüleri var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'a yaptığı 3. ziyaretin görüntüleri var. İmzalayacağımız protokolle birlikte çocuklarımız bu 7088 materyalin fotokopisini kolayca edinebilecek. Altın kaplama yol yapmaktan daha hayırlıdır eğitime katkı vermek diye düşünüyoruz. Ben tekrar katkısı nedeniyle Sayın Valimize ve Kaymakamımıza ve ilçe milli eğitim müdürümüze ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu ise konuşmasında tarihine sahip çıkmayan milletlerin geleceğini inşa edemeyeceğini belirterek, öğrencilere tarihi tanıma imkanı tanıdığı için Ortahisar Belediyesi'ne teşekkür etti.



Konuşmasında öğrencilerin okulda öğrendikleri tarih bilgisini bizzat yerine görerek pekiştireceklerini belirten Ortahisar İlçe Eğitim Müdürü Şükür Köse ise müzeye ziyaretlerin yarıyıl tatilinden sonra başlayacağını söyledi. Köse, "Belediyemizin araçlarıyla haftada iki gün çocuklarımıza müzemizi gezdireceğiz. Bunu isteğe bağlı olarak artırabilir ve azaltabiliriz. Böylece bütün öğrencilerimize Tarih Müzemizi tanıtmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON