Ortahisar Kent Konseyinden, Gümrükçüoğlu'na Ziyaret

Ortahisar Kent Konseyi Başkanı Dündar Ayyıldız, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nu ziyaret etti.



Başkanlığa yeni seçilen Ayyıldız ve beraberindeki üyeler, ziyarette Büyükşehir Belediyesi'nden destek beklediklerini ifade ederken, Gümrükçüoğlu da hayırlı olsun temennilerinde bulundu.



Ortahisar ile Büyükşehir'i bir bütün olarak gördüklerini ifade eden Ayyıldız, "Bir bütünün iki parçasıyız. İnşallah beraber güzel hizmetler yaparız. Projelerimiz olacak. Sizin de kent konseyiniz var ama Büyükşehir, bizim de Büyükşehrimiz. Bu anlamda da sizden destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Gümrükçüoğlu da projelere her zaman destek verdiklerini belirterek, "Projelerinize, fikirlerinize ihtiyacımız olacak. Katkı sunmaya çalışacağız. Sadece Kent Konseyi'nden genel projeleri değil, sivil toplum kuruluşlarından da gelen projeleri inceliyoruz. Bu anlam da projelere, fikirlere açığız. Şehrimizde ki herkesin projesi değerlendirilmeye layıktır." ifadelerini kullandı.