Ortahisar İlçesinde Okuma Seferberliği

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "Benimle Okur musun?" projesi kapsamında Trabzon'da program düzenlendi.



Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu, proje kapsamında pilot okul seçilen İskenderpaşa Ortaokulunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, kitap okumanın önemini vurguladı.



Projenin Trabzon genelinde tüm okullarda yaygınlaşacağını ifade eden Hatipoğlu, şunları söyledi:



"Öğrencilerin velileriyle birlikte kitap okumaları büyük önem taşımaktadır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği hem maddi hem manevi anlamda, vatan, millet ve bayrak sevgisi ile dolu bir şekilde yetişmeleri bizler için büyük bir önem taşıyor. Bu noktada gençlerimizin aklını ve beynini kullanan, taviz vermeyen kişiler olarak yetişmesi önem arz etmektedir. Yakın zamanda yaşadığımız 15 Temmuz hain darbe girişimini hepiniz hatırlarsınız. Bu süreçte bizden koparılan gençlerin nasıl hain yetiştirildiklerini, kendi ülkesine karşı nasıl kurşun sıktıklarını ve bomba yağdırdıklarını hep birlikte gördük. İşte bunları tekrar yaşamamak için çocuklarımızın tarihi şuur ile yetiştirilmeleri gerekiyor. Bundan sonra bu gibi projeleri tüm okullarımıza yaygınlaştırma çabası içinde olacağız. Şehitlerimizi rahmetle anarken bu projenin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."



Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise idarecilerin, öğretmenlerin ve velilerin desteği ile eğitim yolunda devam ettiklerini belirterek, "Belediye başkanı olarak, altın kaplama yol yapmak yerine geleceğimiz olan bu yavrularımızın eğitimine katkı sağlamak çok daha önemlidir." ifadesini kullandı.



Ortahisar ilçe Milli Eğitim Müdürü Şükür Köse de İskenderpaşa Ortaokulunda bu yıl başlatılan projeyi gelecek yıl Trabzon genelinde bulunan tüm okullarda uygulamayı hedeflediklerini belirterek, özellikle ortaokullarda bu uygulamayı başlatacaklarını kaydetti.



Program sonunda, proje kapsamında dönem başından beri en çok kitap okuyan velilere ödülleri, protokol üyeleri tarafından verildi.