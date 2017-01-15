Ortahisar Belediyesinden Çevreyle İlgi Yarışma

Ortahisar Belediyesinin, çevre temizliği bilincini aşılamak için üç yeni yarışma düzenlediği bildirildi.



Ortahisar Belediyesi yapılan açıklamada, toplumda çevre bilinci oluşturulması için "Bitkisel Atık Yağları Toplama Yarışması", "Okullar Arası Atık Pil Toplama Yarışması" ve "Ortaokullar Arası Atık Yağların Geri Dönüşümü Konulu Resim Yarışması" düzenlendiği kaydedildi.



Hanımlara yönelik düzenlenen "Bitkisel Atık Yağları Toplama Yarışması"nda birinciye ödül olarak yemek takımı, ikinciye mutfak robotu, üçüncüye çay seti verileceği, ayrıca10 litre atık yağ getiren herkese çamaşır suyu ve yumuşatıcı, 5 litre atık yağ getirenlere de bulaşık deterjanı hediye edileceği belirtildi.



Yarışmada atık yağların 22 Mayıs'a kadar Ortahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne teslim edilebileceği bildirildi.



"Ortaokullar Arası Atıkların Geri Dönüşümü Konulu Resim Yarışması"nda ise her okulun kendi içinde yapacağı seçme sonucunda 8 Mayıs Perşembe gününe kadar 3 resimle katılabileceği belirtilerek, yarışma sonucunda birinci olan öğrenciye dizüstü bilgisayar, ikinciye fotoğraf makinesi, üçüncüye de kol saati ödül olarak verileceği kaydedildi.



"Atık piller çöp değildir" sloganıyla düzenlenen "Okullar Arası Atık Pil Toplama Yarışması"nda ise toplanan atık pillerin 30 Nisan'a Ortahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne teslim edilebileceği bilgisi verildi.