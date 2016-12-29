Ortadoğu Barış Süreci

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Filistin ile İsrail arasındaki barış sürecinin yeniden canlandırılmasıyla ilgili sözlerinin ciddiye alınması gerektiğini söyledi.



Ebu Gayt, yaptığı açıklamada, Kerry'nin konuşmasını dikkatle dinlediğini, bunun ciddi bir konuşma olduğunu ve ciddiye alınması gerektiğini dile getirdi.



Kerry'nin konuşmasının ABD'de Barack Obama yönetiminin son bulmadan çok daha önce yapılmış olmasını temenni ettiğini kaydeden Ebu Gayt, "Yine de Kerry'nin bahsettiği iki devletli çözüm ve barış anlaşmasına engel teşkil eden yerleşim birimleri inşaatının durdurulması şeklindeki yönteme tamamen katılıyorum." ifadesine yer verdi.



Ebu Gayt, barışın 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması temelinde tesis edileceğini, Fransa'nın başkenti Paris'te gelecek ay yapılması planlanan barış konferansının ise bu bağlamda ciddi ve önemli bir fırsat olabileceğini kaydetti.



Kerry, dün yaptığı konuşmada, müzakereler öncesinde İsrailliler ile Filistinlileri, "1967 sınırlarında kurulu Filistin devletinin tanınması, iki devletli çözüm, Filistinli mülteciler için adil bir çözüm, İsrail'in güvenlik gereksinimlerinin karşılanması ve işgale son verilmesi" ilkelerini benimsemeye çağırmıştı.