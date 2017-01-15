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Aile fotoğrafından görüntüler
Dışişleri Bakanı MEvlüt Çavuşoğlu ve diğer bakanlar
Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve ABD Dışişleri Bakanı John Kerry
Hollande ve Çavuşoğlu'nun tokalaşması PARİS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail-Filistin sorununun çözümü amacıyla Paris'te düzenlenen Ortadoğu Barış Konferansı'na katıldı. Paris'te yaklaşık 70 ülke, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen Orta Doğu Barış Konferansı'na katılan temsilciler aile fotoğrafında bir araya geldi.
Ortadoğu Barış Konferansı - Aile Fotoğrafı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Aile fotoğrafından görüntüler Dışişleri Bakanı MEvlüt Çavuşoğlu ve diğer bakanlar Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve ABD Dışişleri Bakanı John Kerry Hollande ve Çavuşoğlu'nun tokalaşması PARİS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail-Filistin sorununun çözümü...
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