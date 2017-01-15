Ortadoğu Barış Konferansı - Aile Fotoğrafı

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Aile fotoğrafından görüntüler

Dışişleri Bakanı MEvlüt Çavuşoğlu ve diğer bakanlar

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve ABD Dışişleri Bakanı John Kerry

Hollande ve Çavuşoğlu'nun tokalaşması PARİS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail-Filistin sorununun çözümü amacıyla Paris'te düzenlenen Ortadoğu Barış Konferansı'na katıldı. Paris'te yaklaşık 70 ülke, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen Orta Doğu Barış Konferansı'na katılan temsilciler aile fotoğrafında bir araya geldi.