Ortaca'ya 6,5 Milyon TL'lik Yatırım

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Ortaca Atatürk Bulvarı üzerinde daha iyi görünüm ve trafik güvenliğini arttıracak projenin çalışmaları başlatıldı. Yapılacak olan çalışmaların dört ayda tamamlanarak bulvarın yeni görünümüne kısa zamanda kavuşturulması hedefleniyor.



Bin 600 metrede sıcak asfalt kaplama çalışması, kaldırım, bisiklet yolu, engelli yürüyüş yolu, durak yenilemeleri, çevre düzenlemeleri ve ışıklandırma çalışmalarının yapılacağı proje 6,5 milyon TL'ye mal olacak.



Atatürk Bulvarı üzerinde, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. ile altyapı çalışmalarına başlanmış, içme suyu hattının ve kanalizasyon hattının yenilenmesi, havai hatların yeraltına alınması işlemlerine devam ediyor.



Projenin Ortaca'ya yakışan kent imajı ve kimliğini güçlendiren, trafik güvenliğini arttırarak vatandaş odaklı bir çalışma olduğunu belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün "Vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları bilerek ve bu sorunları bir daha yaşamamaları yönünde plan ve projeler yapıyor, bunun bilinciyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tüm ilçelerimizde vatandaşlarımızın yüzünü güldürmeye, hak ettikleri kamusal alanlardaki hizmetlere kavuşmaları için var gücümüzle çalışmalara devam ediyoruz" dedi. - MUĞLA